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Администрация Белого дома впервые вводит санкции против Армии Израиля

21 апреля 2024 14:27
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В течение нескольких дней американская администрация введет в действие санкции против одного подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за нарушение прав человека на Западном берегу реки Иордан, сообщает Axios. Об этом пишет ТАСС.

Это будет первым случаем, если Вашингтон наложит ограничение на израильское военное подразделение. Эти санкции предполагают запрет на предоставление американской военной помощи и на участие в программах обучения в США для подразделения и его военнослужащих.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий введение санкций против еврейских поселенцев, причастных к насилию на Западном берегу.

# Международная политика

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