В Украине начался отопительный сезон в 13 регионах

В Украине начался отопительный сезон – тепло начали подавать в 13 регионах, более половины социальных объектов уже подключены. Об этом пишет РИА Новости.

В Киеве отопление в жилых домах планируют включить после завершения подготовки, в то время как социальные учреждения получили тепло в начале октября.

Тем временем эксперты предупреждают о сложной зиме: возможны перебои с электричеством и газом, а температура в квартирах может опуститься до +10 °C.

При этом экс-министр энергетики Украины Юрий Продан советует жителям переезжать в дома с печным отоплением. Власти признают, что в стране может возникнуть нехватка газа, а начало отопительного сезона откладывается из-за ограниченности ресурсов.

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