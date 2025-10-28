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Лавров: снятие американских санкций с «Белавиа» – лукавая история

28 октября 2025 12:15
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Лавров: снятие американских санкций с «Белавиа» – лукавая история-0

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал снятие санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа» «лукавой историей», поскольку ограничения остаются в силе – в частности, по запчастям и дальности полетов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это скорее внешняя демонстрация, чем реальное смягчение.

Тем не менее Москва положительно оценивает любые пересмотры санкционной политики, особенно если они способствуют развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее представитель США Джон Коул сообщил о намерении Вашингтона восстановить посольство в Минске и о решении снять санкции с «Белавиа». Минфин США разрешил финансовые операции с авиакомпанией и ее дочерними структурами.

Фото: pixabay

# Международная политика # Сергей Лавров

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