Прямой эфир

Венгрия намерена создать в ЕС скептически относящийся к Украине альянс

28 октября 2025 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Венгрия намерена создать в ЕС скептически относящийся к Украине альянс-0

Венгрия намерена создать альянс с Чехией и Словакией внутри ЕС, чтобы продвигать скептический подход к Украине. Об этом пишет ТАСС.

По словам советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, подобное сотрудничество уже доказало свою эффективность во время миграционного кризиса. Он отметил, что страна стремится к политическим союзам, выходящим за рамки Евросоюза.

Создание такого альянса может осложнить принятие решений о финансовой и военной поддержке Киева, включая возможную экспроприацию замороженных российских активов. Еврокомиссия предлагает странам ЕС взять совместный кредит на помощь Украине, если не удастся договориться о «репарационном кредите» за счет этих активов.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Кремле отреагировали на планы Литвы помешать транзиту в Калининград
28 октября 2025 11:14

В Кремле отреагировали на планы Литвы помешать транзиту в Калининград

Ямайка содрогнулась под натиском урагана «Мелисса» – 3 человека погибли
28 октября 2025 10:49

Ямайка содрогнулась под натиском урагана «Мелисса» – 3 человека погибли

В Эстонии предложили создать «военный шенген»
28 октября 2025 10:47

В Эстонии предложили создать «военный шенген»