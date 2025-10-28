Венгрия намерена создать в ЕС скептически относящийся к Украине альянс

Венгрия намерена создать альянс с Чехией и Словакией внутри ЕС, чтобы продвигать скептический подход к Украине. Об этом пишет ТАСС.

По словам советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, подобное сотрудничество уже доказало свою эффективность во время миграционного кризиса. Он отметил, что страна стремится к политическим союзам, выходящим за рамки Евросоюза.

Создание такого альянса может осложнить принятие решений о финансовой и военной поддержке Киева, включая возможную экспроприацию замороженных российских активов. Еврокомиссия предлагает странам ЕС взять совместный кредит на помощь Украине, если не удастся договориться о «репарационном кредите» за счет этих активов.

Фото: pixabay