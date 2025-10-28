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В Кремле оценили идею Венгрии создать «альянс укроскептиков» в ЕС

28 октября 2025 12:34
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В Кремле оценили идею Венгрии создать «альянс укроскептиков» в ЕС-0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что небольшая группа стран в ЕС пытается отстаивать свои национальные интересы, несмотря на давление. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, эти государства используют доступные механизмы внутри союза, но сталкиваются с попытками подавления их инициатив.

Комментарий был сделан в контексте желания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наладить более тесное сотрудничество с Чешской Республикой и Словакией. Целью является формирование альянса в рамках ЕС, который сможет повлиять на курс союза в отношении Украины.

При этом Песков также подчеркнул наличие серьезных разногласий внутри Евросоюза, которые становятся все более очевидными.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Песков

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