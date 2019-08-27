В музей на дне Красного моря погрузили настоящий самолёт

Новости Иордании. Настоящий пассажирский самолет погрузили на дно Красного моря у берегов города Акаба в Иордании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер стал новым экспонатом подводного музея, который был создан в июле 2019 года, и первым в гражданской части экспозиции. Сейчас на морском дне на глубине от 15 до 28 метров выставлены 20 единиц различной техники. Среди них бронированные машины, танки, краны, пулеметы и даже боевой вертолет.