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В музей на дне Красного моря погрузили настоящий самолёт

27 августа 2019 15:00
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Новости Иордании. Настоящий пассажирский самолет погрузили на дно Красного моря у берегов города Акаба в Иордании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музей на дне Красного моря погрузили настоящий самолёт-1

Лайнер стал новым экспонатом подводного музея, который был создан в июле 2019 года, и первым в гражданской части экспозиции. Сейчас на морском дне на глубине от 15 до 28 метров выставлены 20 единиц различной техники. Среди них бронированные машины, танки, краны, пулеметы и даже боевой вертолет.

В музей на дне Красного моря погрузили настоящий самолёт-4

Все эти машины принадлежат Иорданской армии. Вооружение с них снято, и они абсолютно безопасны.

В музей на дне Красного моря погрузили настоящий самолёт-7

# Музеи # Фотофакт

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