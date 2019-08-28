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Эквадор закрыл границу для мигрантов из Венесуэлы

28 августа 2019 06:38
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Новости Колумбии. Эквадор закрыл границу для мигрантов из Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом послужил митинг, устроенный беженцами около контрольно-пропускного пункта на территории Колумбии.

Таким образом мигранты выражают свое несогласие с политикой Эквадора – 26 августа власти этой страны ввели визовый режим для граждан Венесуэлы. Отметим, что только за последний месяц колумбийско-эквадорскую границу пересекли более 80 тысяч венесуэльцев, покинувших свою страну из-за тяжелой экономической ситуации.

Эквадор закрыл границу для мигрантов из Венесуэлы-1

# Международная политика # Фотофакт

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