Новости Колумбии. Эквадор закрыл границу для мигрантов из Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом послужил митинг, устроенный беженцами около контрольно-пропускного пункта на территории Колумбии.

Таким образом мигранты выражают свое несогласие с политикой Эквадора – 26 августа власти этой страны ввели визовый режим для граждан Венесуэлы. Отметим, что только за последний месяц колумбийско-эквадорскую границу пересекли более 80 тысяч венесуэльцев, покинувших свою страну из-за тяжелой экономической ситуации.