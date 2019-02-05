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В Украине из-за гриппа и ОРВИ сотни детских садов и школ закрыли на карантин

05 февраля 2019 10:58
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Новости Украины. Сотни школ и детских садов закрыты в пяти регионах Украины. Причина – сложная эпидемиологическая ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В Украине из-за гриппа и ОРВИ сотни детских садов и школ закрыли на карантин-1

Только в Черновицкой области на карантине уже 193 учебных заведения. Тревожный рост также отмечается в Винницкой, Житомирской, Львовской и Ровненской областях.

Когда ученики смогут вернуться в школы, говорить пока рано. В департаменте науки и образования Украины сообщили, что сроки карантина могут меняться.

Тем временем, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле Минздрава. На сегодня в нашей стране отмечается сезонный уровень.

В Украине из-за гриппа и ОРВИ сотни детских садов и школ закрыли на карантин-4

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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