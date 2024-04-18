Запорожскую АЭС вновь атаковали беспилотником

Запорожская АЭС вновь подверглась атаке украинского беспилотника. Об этом рассказали в пресс-службе станции. Своей цели дрон не достиг, его уничтожили системы ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обломки аппарата упали на крышу корпуса, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Разрушений и пострадавших нет. Только с начала месяца это уже шестая атака на Запорожскую атомную электростанцию. Предыдущая произошла 9 апреля. В руководстве АЭС заявили, что поставят в известность об инциденте экспертов МАГАТЭ. Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, но с 11 сентября 2022 года станция перестала вырабатывать электроэнергию. Все шесть реакторов остановлены.