В Украине девушка с топором повредила белый Porsche

Новости Украины. В Украине девушка в розовом пальто напала с топором на белый Porsche. Действия женщины засняли очевидцы.

Инцидент случился в Киеве. Гражданка сперва написала на автомобиле оскорбление, затем несколько раз пнула невиновную иномарку, после чего взялась за топор. Машине было нанесено несколько ударов по капоту, потом была сделана ещё одна надпись. Завершилось нападение застрявшим в лобовом стекле топором.

«Чудесный день. Только не у него...», – подписала произошедшее автор видео.

Комментаторы порассуждали о личной жизни девушки и посочувствовали пострадавшему Porsche.

«Машину жалко»,

«Что то мало верится в такое. Никто не остановил, не вызвал полицию»,

«Наверное, хороший парень был»,

«Да уж, из этого сюжета следует только одно: у этой бедной украинской девушки не осталось денег на утилизацию этого старого хлама, пришлось самой разбирать».

Закончилась история тем, что нападавшая села в стоявшую рядом машину и оставила место происшествия.

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