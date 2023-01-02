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Американцев разозлил излишний оптимизм Байдена, который дал позитивный прогноз на 2023 год

02 января 2023 13:39
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Новости США. Американцы выступили с критикой в адрес главы государства. Жителей Штатов разозлил излишний оптимизм Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недавно он дал интервью местному телеканалу, в котором крайне благоприятно отозвался о том, что ждет Америку в 2023 году.

Американцев разозлил излишний оптимизм Байдена, который дал позитивный прогноз на 2023 год-1

Лидер США подчеркнул, что за всю свою карьеру он никогда не был так уверен в светлом будущем страны, в очередной раз напомнив об уникальности Штатов. Однако самим американцам подобные ничем не подкрепленные прогнозы, видимо, надоели. Зрители телеканала в социальных сетях упрекнули Байдена в отсутствии связи с реальностью.

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# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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