Американцев разозлил излишний оптимизм Байдена, который дал позитивный прогноз на 2023 год

Новости США. Американцы выступили с критикой в адрес главы государства. Жителей Штатов разозлил излишний оптимизм Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недавно он дал интервью местному телеканалу, в котором крайне благоприятно отозвался о том, что ждет Америку в 2023 году.

Лидер США подчеркнул, что за всю свою карьеру он никогда не был так уверен в светлом будущем страны, в очередной раз напомнив об уникальности Штатов. Однако самим американцам подобные ничем не подкрепленные прогнозы, видимо, надоели. Зрители телеканала в социальных сетях упрекнули Байдена в отсутствии связи с реальностью.