Джон Вароли, американский журналист:

Первое, надо быть очень осторожным с любой информацией от «Блумберга». Они работают под контролем Белого дома. И они в основном занимаются распространением дезинформации. Я просто расскажу результаты моего расследования. Первый день, 6 августа, наши СМИ фактически молчат. Есть короткие сообщения информагентства «Рейтерс», но очень сдержанные, очень. Это странно. Я ждал такие победоносные заявления сразу, тут же. Думаю, что сейчас открою «Нью-Йорк Таймс» и там будут такие заголовки – «Украина победила». Но нет, абсолютно нет громких заявлений. Второй день наши СМИ пишут: какая ошибка, что Киев делает. Первый раз я вижу, что наши СМИ, которые под контролем Пентагона, Белого Дома, даже ругают Киев. Я думаю: в чем проблема? Слушаю дальше, очень интересно. Первые положительные статьи вышли только в понедельник. Вот это очень странно. Почему они ждали так долго? Мои выводы, что действительно Белый дом и Пентагон не были в курсе, это самодеятельность Киева. Но кто был в курсе из американской стороны? Только один игрок, очевидно кто – ЦРУ. Абсолютно, это операция ЦРУ.

Мы давно знаем, что они очень интенсивно работают по вашей границе, по границе Россия – Украина, знаем, что ЦРУ занимается украинскими националистами уже как с 1946 года. У них глубокая связь с украинскими националистами уже давно. В общем, я понимаю, что Пентагон занят на Ближнем Востоке, в Азии, Китай, Тайвань. У меня такое ощущение, что они все это дело передали ЦРУ. Ребята, ЦРУ, Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ, займитесь Украиной, займитесь Киевом. Это все ваше дело, у нас другие дела. Как бы Пентагон так рассуждает. Я сейчас вам рассказываю свое заключение, основанное на изучении наших СМИ. Самая главная цель – это подрывать уверенность и поддержку президента Путина. Таким способом через такие нападения, террористические атаки и информационные войны. Информационная война будет главным орудием ЦРУ в ближайшие 6 лет, чтобы подрывать поддержку президента Путина. Конфликту между Россией и Западом реально 500 лет. И этот конфликт будет продолжаться. Я лично в начале 1990-х думал, что наконец-то будет мир между Западом и Россией. И когда в 2014 году все началось, я понял, что нет, мы, Запад, будем продолжать конфликт с Россией, будем продолжать ставить Россию на колени. Конфликт будет очень долго, еще 500 лет.

Второй момент, очень важный, Запад – заложники. Западные лидеры, неважно, Трамп или Харрис, даже наши ЦРУ, Пентагон, генералы Пентагона, они заложники своей собственной дезинформации. Они реально думают, что Россия слабая. Они реально думают, что русский народ не поддерживает Владимира Путина. Но я как человек, который два раза был в России, могу сам подтвердить, что русский народ абсолютно поддерживает Владимира Путина. Наши генералы и ЦРУ, Белый дом, они не понимают этого. Почему? Потому что российские либеральные оппозиционеры бегут к нам и потом становятся советниками Белого дома, Пентагона, ЦРУ. И они говорят, что в России народ не поддерживает Путина, там все слабо, еще чуть-чуть и будет революция. Они одержимы идеей повтора сценария Первой мировой войны. Они хотят провоцировать третью мировую, потому что они думают, что все повториться, как во время Первой мировой. Они абсолютно забыли про Великую Отечественную войну. Они абсолютно забыли об этом, как бы это ни было. Но в наших учебниках Россия, Беларусь не участвовали во Второй мировой войне. Только Америка и Великобритания.

Самое главное – ваша решительность, сплочение народа, единство. Это самое главное, чтобы послать сигнал Вашингтону и Лондону, чтобы они поняли, что с вами так нельзя больше. И, может быть, они временно остановятся. Но, если и будет перемирие, только временно. И потом, через 5 лет, 10, 20, они будут еще раз пытаться. И никогда больше не доверять Западу.