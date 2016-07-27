В Турции упразднили систему военных судов

Новости Турции. Турция подвела итоги несостоявшегося военного переворота. В путче участвовали 1,5% личного состава вооруженных сил (это боле 8500 солдат). Они захватили 300 единиц тяжелой техники, включая и самолеты.

В ходе той ночи погибли 246 человек.

По подозрению в причастности к госперевороту в Турции арестовали и задержали более 60 тысяч человек. Помимо этого, армию страны ждут серьезные реформы.

А сегодня стало известно, что коренным образом изменят систему военных судов: её расформируют. Все дела, в которые вовлечены военные, будут рассматриваться гражданским судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.