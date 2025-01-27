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Посольство Венесуэлы обстреляли неизвестные в столице Боливии

27 января 2025 09:18
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Как сообщила министр иностранных дел Селинда Соса в своей социальной сети X, неизвестные обстреляли здание посольства Венесуэлы в Ла-Пасе. Об этом пишет РИА Новости.

Посольство Венесуэлы обстреляли неизвестные в столице Боливии -1

Фото: pixabay

Происшествие случилось утром 26 января. О раненых и погибших не сообщается. Неизвестные произвели несколько выстрелов и повредили фасад здания. Власти осудили нападение и ведут расследование.

# Стрельба

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