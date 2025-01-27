Посольство Венесуэлы обстреляли неизвестные в столице Боливии

Как сообщила министр иностранных дел Селинда Соса в своей социальной сети X, неизвестные обстреляли здание посольства Венесуэлы в Ла-Пасе. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщила министр иностранных дел Селинда Соса в своей социальной сети X, неизвестные обстреляли здание посольства Венесуэлы в Ла-Пасе. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Происшествие случилось утром 26 января. О раненых и погибших не сообщается. Неизвестные произвели несколько выстрелов и повредили фасад здания. Власти осудили нападение и ведут расследование.