Землетрясение в Китае: сейсмологи зафиксировали порядка 2 тысяч афтершоков, погибли 20 человек

Новости Китая. Китай продолжает трясти. После мощного землетрясения сейсмологи зафиксировали порядка 2 тысяч афтершоков. Количество жертв и пострадавших все еще увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия унесла жизни 20 местных жителей. На данный момент опознать удалось лишь половину из них. За медицинской помощью обратились 430 человек. Многие госпитализированы с тяжелыми травмами. Власти продолжают эвакуировать иностранных туристов. Зону бедствия покинули более 60 тысяч приезжих.