В Токио проходят протесты из-за сброса воды с АЭС «Фукусима»

Они выступают против плана Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима». Ранее подобные протесты прошли и в Южной Корее. Однако японское правительство не обращает никакого внимания на критику и не планирует отменять сброс. Отметим, сначала загрязненную воду с АЭС будут фильтровать и разбавлять, после чего сбросят в море. Ожидается, что этот процесс продлится от 20 до 30 лет.