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В Токио проходят протесты из-за сброса воды с АЭС «Фукусима»

20 июля 2023 18:58
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Новости Японии. Протесты проходят и в Токио. Сотни демонстрантов собрались ​​перед штаб-квартирой местной электроэнергетической компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Токио проходят протесты из-за сброса воды с АЭС «Фукусима»-1

Они выступают против плана Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима». Ранее подобные протесты прошли и в Южной Корее. Однако японское правительство не обращает никакого внимания на критику и не планирует отменять сброс. Отметим, сначала загрязненную воду с АЭС будут фильтровать и разбавлять, после чего сбросят в море. Ожидается, что этот процесс продлится от 20 до 30 лет.

# АЭС # Новости Японии # Фотофакт

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