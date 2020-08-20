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В Токио от жары погибли уже более 130 жителей

20 августа 2020 10:40
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Новости Японии. В Японии люди продолжают погибать от сильнейшей жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами палящего солнца в Токио стали более 130 человек, что уже превысило показатель смертности от тепловых ударов за 2019 год.  

В Токио от жары погибли уже более 130 жителей-1

Подавляющее большинство умерших – пожилые японцы старше 70 лет, которые находятся в группе риска. По данным властей, в домах у этих людей не работали либо не были установлены кондиционеры.   

В Токио от жары погибли уже более 130 жителей-4

Жаркая погода стоит по всей стране, а в столице в обеденное время воздух прогревается до 36 градусов. Ежедневно в больницы поступают сотни пациентов с обезвоживанием и головокружением.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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