В Токио от жары погибли уже более 130 жителей

Новости Японии. В Японии люди продолжают погибать от сильнейшей жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами палящего солнца в Токио стали более 130 человек, что уже превысило показатель смертности от тепловых ударов за 2019 год.

Подавляющее большинство умерших – пожилые японцы старше 70 лет, которые находятся в группе риска. По данным властей, в домах у этих людей не работали либо не были установлены кондиционеры.