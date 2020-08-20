На улицах Японии появились люки с изображением героев аниме. Для чего они нужны?

Новости Японии. В Японии с преступностью решили бороться с помощью рисунков на канализационных люках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иллюстрации с героями аниме уже появились на крышках подземных коммуникаций.

Благодаря солнечным батареям с наступлением темноты люки начинают светиться, что делает рисунки еще ярче. Всего в городе таких арт-объектов установлено 27. Это своеобразная реклама для развлекательного центра, который откроется в ноябре.