На улицах Японии появились люки с изображением героев аниме. Для чего они нужны?

Новости Японии. В Японии с преступностью решили бороться с помощью рисунков на канализационных люках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иллюстрации с героями аниме уже появились на крышках подземных коммуникаций.
Новости Японии. В Японии с преступностью решили бороться с помощью рисунков на канализационных люках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иллюстрации с героями аниме уже появились на крышках подземных коммуникаций.
Благодаря солнечным батареям с наступлением темноты люки начинают светиться, что делает рисунки еще ярче.
Всего в городе таких арт-объектов установлено 27. Это своеобразная реклама для развлекательного центра, который откроется в ноябре.
А по мнению городских властей, дополнительная подсветка поможет свести к минимуму преступность в районе в ночное время.