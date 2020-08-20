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На улицах Японии появились люки с изображением героев аниме. Для чего они нужны?

20 августа 2020 08:55
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Новости Японии. В Японии с преступностью решили бороться с помощью рисунков на канализационных люках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иллюстрации с героями аниме уже появились на крышках подземных коммуникаций.  

На улицах Японии появились люки с изображением героев аниме. Для чего они нужны?-1

На улицах Японии появились люки с изображением героев аниме. Для чего они нужны?-3

Благодаря солнечным батареям с наступлением темноты люки начинают светиться, что делает рисунки еще ярче.  

Всего в городе таких арт-объектов установлено 27. Это своеобразная реклама для развлекательного центра, который откроется в ноябре.  

На улицах Японии появились люки с изображением героев аниме. Для чего они нужны?-6

На улицах Японии появились люки с изображением героев аниме. Для чего они нужны?-8

На улицах Японии появились люки с изображением героев аниме. Для чего они нужны?-10

А по мнению городских властей, дополнительная подсветка поможет свести к минимуму преступность в районе в ночное время.  

# Арт-проекты # Фотофакт

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