Как выглядит счастье? Необычный музей появился в Копенгагене

Новости Дании. Один из самых уникальных музеев мира открылся этим летом в Копенгагене – Музей счастья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расположился выставочный зал в небольшом подвале одного из домов датской столицы.

И это не удивительно, ведь согласно докладу ООН, который публикуется с 2012 года, Дания – одна из стран с самым высоким уровнем счастья среди населения.