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Как выглядит счастье? Необычный музей появился в Копенгагене

20 августа 2020 09:57
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Новости Дании. Один из самых уникальных музеев мира открылся этим летом в Копенгагене – Музей счастья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расположился выставочный зал в небольшом подвале одного из домов датской столицы.  

Как выглядит счастье? Необычный музей появился в Копенгагене-1

Как выглядит счастье? Необычный музей появился в Копенгагене-3

И это не удивительно, ведь согласно докладу ООН, который публикуется с 2012 года, Дания – одна из стран с самым высоким уровнем счастья среди населения.  

Как выглядит счастье? Необычный музей появился в Копенгагене-6

В необычном музее посетители могут узнать, что такое счастье во всех его формах и проявлениях, сквозь призму веков и разных цивилизаций, а также украсить его стены своими представлениями и воспоминаниями о самых приятных моментах своей жизни.  

# Музеи # Фотофакт

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