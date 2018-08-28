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В Токио начали тестировать беспилотные такси

28 августа 2018 10:26
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Новости Японии. В столице Японии начались тестовые испытания беспилотных такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машины ездят по фиксированному маршруту в абсолютно автоматическом режиме.

Но на всякий случай в автомобиле находится водитель, готовый в любой момент взять управление на себя. Пассажиры – тоже специально отобранные.

Стоимость поездки – порядка 14 долларов. Эксперимент продлится до 8 сентября. Если всё пройдет удачно, то беспилотные такси могут начать работу в Токио накануне летних Олимпийских игр 2020 года.

В Токио начали тестировать беспилотные такси-1

# Автомобили # Фотофакт

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