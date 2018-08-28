Красный Крест разыскивает около 100 тысяч человек, пропавших без вести в результате военных действий и переселения

Новости Афганистана. Около 100 тысяч человек, пропавших без вести в результате военных действий, насильственного переселения или бегства, разыскивают сотрудники Красного Креста по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 10 лет это рекордно высокое число. Основные страны, откуда родом пропавшие и ищущие – это Афганистан, Сирия, Сомали и Эритрея. Несмотря на общую тенденцию к снижению количества переселенцев, число сообщений о розыске людей по-прежнему остается на высоком уровне.