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В Telegram мошенники пишут людям с аккаунта «Советы по безопасности»

23 октября 2024 09:28
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В Telegram выявлена очередная схема мошенничества, пишет ТАСС.

Злоумышленники направляют пользователю сообщение с аккаунта «Советы по безопасности». В уведомлении сказано о поступлении информации о случаях мошенничества с аккаунтом данного пользователя, а наличие такой активности якобы подтверждают «системы» платформы. В сообщении говорится, что «аккаунт скоро будет ограничен», поэтому пользователю следует войти «системный центр» для подтверждения учетной записи.

Представители «Лаборатории Касперского» отмечаю, что речь с большей долей вероятности идет о фишинге, когда происходит кража данных пользователей. В компании советуют не осуществлять переход по подобным ссылкам и не вводить свои данные на незнакомых ресурсах.

# Мошенничество # Интернет-мошенничество

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