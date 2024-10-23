В Telegram мошенники пишут людям с аккаунта «Советы по безопасности»

В Telegram выявлена очередная схема мошенничества, пишет ТАСС.

Злоумышленники направляют пользователю сообщение с аккаунта «Советы по безопасности». В уведомлении сказано о поступлении информации о случаях мошенничества с аккаунтом данного пользователя, а наличие такой активности якобы подтверждают «системы» платформы. В сообщении говорится, что «аккаунт скоро будет ограничен», поэтому пользователю следует войти «системный центр» для подтверждения учетной записи.

Представители «Лаборатории Касперского» отмечаю, что речь с большей долей вероятности идет о фишинге, когда происходит кража данных пользователей. В компании советуют не осуществлять переход по подобным ссылкам и не вводить свои данные на незнакомых ресурсах.