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В США массовое отравление в McDonald’s, один человек умер

23 октября 2024 08:26
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В США произошло массовое заражение кишечной палочкой в сети ресторанов быстрого питания McDonald's, пишет ТАСС.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США информировали, что один из заболевших скончался, 10 человек находятся в медицинских учреждениях.

Первые случаи заражения зарегистрированы 27 сентября текущего года. По данным на 22 октября в 10 штатах зафиксировано 49 фактов заражения штаммом E. coli O157:H7, который вызывает заболевание, пояснили в CDC.

Предварительно сообщается, что отравившиеся клиенты McDonald's приобретали «Роял Чизбургер».

# Массовое отравление

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