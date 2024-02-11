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В Тель-Авиве тысячи человек вышли на антиправительственный митинг

11 февраля 2024 07:30
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Протестующие скандировали лозунги, призывающие к отставке главы правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале митинга собравшиеся отдали дань памяти погибшим заложникам, накрыв пустой стол в Шаббат.

В Тель-Авиве тысячи человек вышли на антиправительственный митинг-1

Также люди зажгли сотни свечей, образуя число 126. Именно столько дней прошло с начала конфликта. После протестующие начали манифестации против правительства и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они требовали как можно быстрее освободить заложников и прекратить военные действия.

В Тель-Авиве тысячи человек вышли на антиправительственный митинг-4

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября после нападения палестинских боевиков на Израиль. После кратковременного ноябрьского перемирия Нетаньяху больше не намерен идти на переговоры. Сейчас ЦАХАЛ активно готовится к наземной операции в Рафахе.

# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля

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