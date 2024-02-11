В Тель-Авиве тысячи человек вышли на антиправительственный митинг

Протестующие скандировали лозунги, призывающие к отставке главы правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале митинга собравшиеся отдали дань памяти погибшим заложникам, накрыв пустой стол в Шаббат.

Также люди зажгли сотни свечей, образуя число 126. Именно столько дней прошло с начала конфликта. После протестующие начали манифестации против правительства и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они требовали как можно быстрее освободить заложников и прекратить военные действия.