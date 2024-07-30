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В Тегеране проходит церемония инаугурации избранного Президента

30 июля 2024 15:06
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В Тегеране началась церемония инаугурации избранного Президента Ирана Масуда Пезешкиана. Она проходит в парламенте страны. На ней присутствуют представители 80 иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тегеране проходит церемония инаугурации избранного Президента-1

 

Белорусскую делегацию по поручению Александра Лукашенко возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко. В своей речи новый иранский Президент пообещает защищать Конституцию и добросовестно исполнять свои обязанности. В минувшее воскресенье состоялась церемония одобрения и утверждения Масуда Пезешкиана верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Этот обязательный этап, предшествующий официальной церемонии инаугурации, предусмотрен иранским законодательством.

В Тегеране проходит церемония инаугурации избранного Президента-4

После того как 19 мая в авиакатастрофе погиб Президент Ирана Ибрагим Раиси, в стране прошли досрочные президентские выборы, на которых во втором туре 28 июня победил Масуд Пезешкиан. В ходе предвыборной кампании он заявлял, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада и выстроить отношения Тегерана с Вашингтоном, и выступал за возобновление ядерной сделки.

# Выборы # Игорь Сергеенко # Новости Ирана

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