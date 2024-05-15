В Тбилиси всю ночь не прекращались протесты

В центре Тбилиси продолжаются акции против закона об иноагентах. Документ принят парламентом. Десятки тысяч людей вышли на улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие со всех районов столицы собрались возле здания парламента. Несколько человек попытались прорвать ограждение и столкнулись с полицией. Правоохранители применили жесткую силу, но люди отказались расходиться. Марши и демонстрации не прекращались всю ночь.