14 человек погибли при обрушении рекламного баннера в Мумбаи

30-метровый билборд был размещен в густонаселенном районе мегаполиса. Как выяснилось, он был установлен без разрешения, к тому же его размеры превышали допустимые. Во время бури конструкция обрушилась на заправку, где находилось много людей и машин. Спасатели смогли поднять десятки человек из-под завалов. Теперь в городе планируют проверить лицензии всех компаний, которые устанавливают рекламные конструкции.