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14 человек погибли при обрушении рекламного баннера в Мумбаи

15 мая 2024 07:04
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В Мумбаи возросло количество погибших при обрушении рекламного баннера. Жертвами инцидента стали 14 человек, более 70 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 человек погибли при обрушении рекламного баннера в Мумбаи-1

30-метровый билборд был размещен в густонаселенном районе мегаполиса. Как выяснилось, он был установлен без разрешения, к тому же его размеры превышали допустимые. Во время бури конструкция обрушилась на заправку, где находилось много людей и машин. Спасатели смогли поднять десятки человек из-под завалов. Теперь в городе планируют проверить лицензии всех компаний, которые устанавливают рекламные конструкции.

# ЧП # Новости Индии

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