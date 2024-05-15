В Европе усугубляется жилищный кризис

В последние годы арендная плата резко выросла. Доступность жилья, напротив, упала. Ситуация затронула все страны ЕС без исключения. По данным Евростата, более 19 миллионов человек сегодня живут в неблагоприятных условиях. Еще 900 тысяч и вовсе остались без крыши над головой. По прогнозам аналитиков, с большой долей вероятности кризис недвижимости будет усиливаться, поскольку жилье все также дорожает. Самый значительный рост цен зафиксирован в Литве и в Ирландии.