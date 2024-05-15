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В Европе усугубляется жилищный кризис

15 мая 2024 06:57
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В Европе усугубляется жилищный кризис. Проблема назревала десятилетиями, но сейчас обрела новую форму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе усугубляется жилищный кризис-1

В последние годы арендная плата резко выросла. Доступность жилья, напротив, упала. Ситуация затронула все страны ЕС без исключения. По данным Евростата, более 19 миллионов человек сегодня живут в неблагоприятных условиях. Еще 900 тысяч и вовсе остались без крыши над головой. По прогнозам аналитиков, с большой долей вероятности кризис недвижимости будет усиливаться, поскольку жилье все также дорожает. Самый значительный рост цен зафиксирован в Литве и в Ирландии.

# Кризис в ЕС

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