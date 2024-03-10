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В Португалии проходят внеочередные парламентские выборы

10 марта 2024 13:39
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В Португалии проходят внеочередные парламентские выборы. В ходе голосования избиратели определят 230 депутатов Ассамблеи республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии проходят внеочередные парламентские выборы-1

В электоральном процессе участвуют 15 партий и три коалиции. В конце 2023 года после обнародования материалов о коррупционных схемах внутри правительства премьер-министр и кабмин подали в отставку. На фоне сложившегося кризиса в стране президент распустил парламент и назначил внеочередные выборы.

В Португалии проходят внеочередные парламентские выборы-4

Это очень важные выборы, настолько, что каждый должен проголосовать, потому что у нас много проблем: жилищный вопрос, зарплаты. Эти выборы необходимы, так как они, вероятно, положат начало новому политическому циклу, поэтому надо посмотреть, как они пройдут.

Согласно опросам, правящая уже восемь лет Социалистическая партия может проиграть демократическому альянсу. Но, скорее всего, ни одна из партий не сможет набрать абсолютного большинства для формирования правительства. Поэтому победителям придется вести коалиционные переговоры с более мелкими партиями.

# Выборы

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