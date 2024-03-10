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Глава МО Италии: Париж и Варшава не имеют права делать заявления от лица НАТО

10 марта 2024 13:21
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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто высказал опасение, что ввод войск Запада в Украину способен вызвать эскалацию и затруднить процесс демократического урегулирования. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что НАТО оставалась в стороне с самого начала конфликта в Украине, и такие страны, к примеру, как Франция и Польша, которые подумывают об отправке войск, могут высказать свою точку зрения, но не выступать от имени всего Альянса. Крозетто поддерживает мысль о поставке оружия Киеву, но также предполагает и другой способ помощи – усиление дипломатии.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, вопрос о возможности отправки военных в Украину рассматривался на встрече в Париже, но к единому мнению прийти не удалось. Однако он не исключает такой вероятности в будущем.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что отправка военных в Украину для принятия участия в боевых операциях не планируется. Он считает, что западное военное присутствие в Украине может потребоваться для подготовки украинской армии и разминирования.

# Международная политика

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