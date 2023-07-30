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В Таиланде на фабрике фейерверков из-за взрыва и пожара погибли 9 человек

30 июля 2023 08:10
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Новости Таиланда. Девять человек погибли, еще более ста получили травмы. В Таиланде произошел взрыв на фабрике фейерверков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде на фабрике фейерверков из-за взрыва и пожара погибли 9 человек-1

По предварительной информации, в результате инцидента также пострадали более 200 жилых построек и часть местного рынка. Сам взрыв произошел на складе фабрики фейерверков, где велись строительные работы. Причиной стала искра, попавшая в коробку с фейерверками во время сварки металлических конструкций. Пожар, возникший в результате взрыва, уже удалось потушить.

# Взрыв # Новости Таиланда # Фотофакт

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