В Таиланде на фабрике фейерверков из-за взрыва и пожара погибли 9 человек

Новости Таиланда. Девять человек погибли, еще более ста получили травмы. В Таиланде произошел взрыв на фабрике фейерверков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, в результате инцидента также пострадали более 200 жилых построек и часть местного рынка. Сам взрыв произошел на складе фабрики фейерверков, где велись строительные работы. Причиной стала искра, попавшая в коробку с фейерверками во время сварки металлических конструкций. Пожар, возникший в результате взрыва, уже удалось потушить.