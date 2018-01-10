В Таиланде микроавтобус врезался в дерево: пострадали 10 человек

Новости Таиланда. В результате ДТП в Таиланде пострадали 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. В результате ДТП в Таиланде пострадали 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство травмированных – туристы из Казахстана. Инцидент произошел с открытым микроавтобусом на территории парка аттракционов.
Водитель не справился с управлением съезжая с холма, и транспортное средство врезалось в дерево. Пострадавших с переломами и ушибами медики доставили в больницу.