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В Таиланде микроавтобус врезался в дерево: пострадали 10 человек

10 января 2018 15:49
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Новости Таиланда. В результате ДТП в Таиланде пострадали 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде микроавтобус врезался в дерево: пострадали 10 человек-1

Большинство травмированных – туристы из Казахстана. Инцидент произошел с открытым микроавтобусом на территории парка аттракционов.

В Таиланде микроавтобус врезался в дерево: пострадали 10 человек-4

Водитель не справился с управлением съезжая с холма, и транспортное средство врезалось в дерево. Пострадавших с переломами и ушибами медики доставили в больницу.

# Фотофакт # Авария в Таиланде

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