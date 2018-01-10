В Гондурасе объявлена угроза цунами: власти проводят эвакуацию населения

Накануне в Карибском море произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,8. Именно подземные толчки могут спровоцировать возникновение огромных волн в радиусе тысячи километров от эпицентра землетрясения. На данный момент, информация о разрушениях или жертвах не поступала.