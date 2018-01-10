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В Гондурасе объявлена угроза цунами: власти проводят эвакуацию населения

10 января 2018 13:54
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Новости Гондураса. В Гондурасе объявлена угроза цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гондурасе объявлена угроза цунами: власти проводят эвакуацию населения-1

Власти проводят эвакуацию из наиболее уязвимых районов. Активирована система реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.

В Гондурасе объявлена угроза цунами: власти проводят эвакуацию населения-4

Накануне в Карибском море произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,8. Именно подземные толчки могут спровоцировать возникновение огромных волн в радиусе тысячи километров от эпицентра землетрясения. На данный момент, информация о разрушениях или жертвах не поступала.

# Техногенные катастрофы # Фотофакт

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