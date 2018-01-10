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На выставке в Лас-Вегасе представили роботов-стриптизёров

10 января 2018 15:44
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Новости США. В клубе Лас-Вегаса с 9 по 13 января роботы будут танцевать стриптиз.

Как сообщает Daily Mail, скульптор Джайлс Уокер поставил перед собой задачу собрать роботов из мусора. Экзотические танцовщицы сделаны из камер наблюдения, автомобильных моторчиков и тел манекенов.

Действия роботов ограничены определёнными движениями настоящих танцовщиц. Они не наделены искусственным интеллектом.

Роботам можно оставлять чаевые. Рядом с ними стоят туфли и ведро с надписью «нужны деньги на батареи».

На выставке в Лас-Вегасе представили роботов-стриптизёров-1

Фото: Getty Images

Питер Фейнштейн, управляющий директор клуба:
Клуб работает уже 18 год. Мы чувствовали, что нам нужно придумать нечто новое и уникальное.

Настоящих танцовщиц конкуренция не беспокоит.

«Я думаю, есть много людей со странными фетишами, уверена, кому-нибудь это понравится. Но никто не сможет победить чью-либо красоту, наши таланты с нашими мозгами, то, как мы говорим и используем наши тела», – сказала одна из них.

Роботы были созданы Джайлсом Уокером в 2012 году для шоу. Его изобретения уже нанимали за 3100 долларов на другие мероприятия в области техники. 

Джайлс Уокер, скульптор:
Я хотел сделать нечто сексуальное из мусора. 

Не только у танцовщиц появляются конкуренты.

К 2030 году роботы оставят без работы 35% процентов занятых – здесь подробнее.

# Технологии # Джайлс Уокер # Питер Фейнштейн

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