На выставке в Лас-Вегасе представили роботов-стриптизёров

Новости США. В клубе Лас-Вегаса с 9 по 13 января роботы будут танцевать стриптиз.
Как сообщает Daily Mail, скульптор Джайлс Уокер поставил перед собой задачу собрать роботов из мусора. Экзотические танцовщицы сделаны из камер наблюдения, автомобильных моторчиков и тел манекенов.
Действия роботов ограничены определёнными движениями настоящих танцовщиц. Они не наделены искусственным интеллектом.
Роботам можно оставлять чаевые. Рядом с ними стоят туфли и ведро с надписью «нужны деньги на батареи».
Питер Фейнштейн, управляющий директор клуба:
Клуб работает уже 18 год. Мы чувствовали, что нам нужно придумать нечто новое и уникальное.
Настоящих танцовщиц конкуренция не беспокоит.
«Я думаю, есть много людей со странными фетишами, уверена, кому-нибудь это понравится. Но никто не сможет победить чью-либо красоту, наши таланты с нашими мозгами, то, как мы говорим и используем наши тела», – сказала одна из них.
Роботы были созданы Джайлсом Уокером в 2012 году для шоу. Его изобретения уже нанимали за 3100 долларов на другие мероприятия в области техники.
Джайлс Уокер, скульптор:
Я хотел сделать нечто сексуальное из мусора.
Не только у танцовщиц появляются конкуренты.
К 2030 году роботы оставят без работы 35% процентов занятых – здесь подробнее.