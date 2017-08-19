В Сургуте вооруженный ножом 19-летний парень в маске ранил 7 прохожих: видео с места преступления

Новости России. В центре российского Сургута вооруженный ножом мужчина в маске напал на прохожих. Ранения получили 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство раненых в тяжелом состоянии. Самого нападавшего застрелили подоспевшие правоохранители. Ответственность за нападение взяла на себя та же террористическая группировка, которая подписалась и под недавними атаками в Испании.

Уже известно, что террористу было 19 лет.

Он был выходцем из Дагестана, а его отец – последователь радикальных религиозных течений.