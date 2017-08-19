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В Сургуте вооруженный ножом 19-летний парень в маске ранил 7 прохожих: видео с места преступления

19 августа 2017 17:15
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Новости России. В центре российского Сургута вооруженный ножом мужчина в маске напал на прохожих. Ранения получили 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство раненых в тяжелом состоянии. Самого нападавшего застрелили подоспевшие правоохранители. Ответственность за нападение взяла на себя та же террористическая группировка, которая подписалась и под недавними атаками в Испании.

Уже известно, что террористу было 19 лет.

Он был выходцем из Дагестана, а его отец – последователь радикальных религиозных течений.

В Сургуте вооруженный ножом 19-летний парень в маске ранил 7 прохожих: видео с места преступления-1

Как теракт расследуют нападение с ножом на прохожих в некогда безопасной для туристов Финляндии. Напомнинаем, 18 августа в Турку, одном из крупнейших городов страны, молодой марокканец набросился с оружием на прохожих. Погибли 2 человека, 8 ранены. В основном это женщины, граждане Финляндии, Швеции и Италии и Великобритании.

Марокканец, совершивший теракт, прибыл в Финляндию в 2016 году как беженец и запрашивал убежище

# Теракт # Фотофакт

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