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Испанская полиция нашла в укрытии террористов следы взрывчатки «мать Сатаны»

19 августа 2017 12:59
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Новости Испании. Испанские полицейские обнаружили на месте предполагаемого укрытия террористов, устроивших нападение в Барселоне и Камбрильсе, следы взрывчатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое вещество использовали боевики группировки «Исламское государство» в своих терактах, например, в Брюсселе и Париже.

Взрывчатка обладает примерно такой же силой, как тротил. При этом зачастую не определяется после детонации и легко воспламеняется. В связи с этим вещество получило название «мать Сатаны». Полиция Испании сейчас разыскивает всех возможных причастных к терактам в стране.

Испанская полиция нашла в укрытии террористов следы взрывчатки «мать Сатаны»-1

# Фотофакт # Теракты в Испании. Август 2017

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