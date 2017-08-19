Марокканец, совершивший теракт, прибыл в Финляндию в 2016 году как беженец и запрашивал убежище

Новости Беларуси. Случай нападения с ножом на людей в Финляндии расследуют как теракт. Инцидент произошел 18 августа в городе Турку. Погибли 2 человека, 8 ранены – это граждане Финляндии, Швеции и Италии.

Все пострадавшие госпитализированы, трое в критическом состоянии. Нападавшего остановили полицейские: ранили в ногу и арестовали. Террористом оказался 18-летний гражданин Марокко. Он прибыл в Финляндию в 2016 году как беженец и запрашивал убежище. Есть ли связь между этим нападением и событиями в Испании, пока неизвестно.