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В странах ЕС хотят запретить пластиковую одноразовую посуду

29 мая 2018 06:59
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Новости Беларуси. Еврокомиссия предлагает запретить в странах ЕС одноразовую посуду. В том числе тарелки, ложки, вилки, стаканчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В странах ЕС хотят запретить пластиковую одноразовую посуду-1

Предполагается, что такая мера снизит уровень загрязнения мирового океана пластиком. При этом, новый проект не предполагает полный отказ от пластиковых бутылок. Но производители будут обязаны всячески способствовать их сбору и переработке.

В странах ЕС хотят запретить пластиковую одноразовую посуду-4

Как отмечают специалисты, 70% всего пластикового мусора в европейских морях приходится как раз на пластиковую посуду, которую вполне можно заменить на продукцию из более экологичных материалов.

# Экология # Фотофакт

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