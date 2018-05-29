В странах ЕС хотят запретить пластиковую одноразовую посуду

Новости Беларуси. Еврокомиссия предлагает запретить в странах ЕС одноразовую посуду. В том числе тарелки, ложки, вилки, стаканчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что такая мера снизит уровень загрязнения мирового океана пластиком. При этом, новый проект не предполагает полный отказ от пластиковых бутылок. Но производители будут обязаны всячески способствовать их сбору и переработке.