В странах ЕС хотят запретить пластиковую одноразовую посуду

Новости Беларуси. Еврокомиссия предлагает запретить в странах ЕС одноразовую посуду. В том числе тарелки, ложки, вилки, стаканчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Еврокомиссия предлагает запретить в странах ЕС одноразовую посуду. В том числе тарелки, ложки, вилки, стаканчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается, что такая мера снизит уровень загрязнения мирового океана пластиком. При этом, новый проект не предполагает полный отказ от пластиковых бутылок. Но производители будут обязаны всячески способствовать их сбору и переработке.
Как отмечают специалисты, 70% всего пластикового мусора в европейских морях приходится как раз на пластиковую посуду, которую вполне можно заменить на продукцию из более экологичных материалов.