На Пекин обрушилась мощная песчаная буря: содержание вредных веществ в 20 раз превышает норму

Новости Китая. На Пекин обрушилась мощная песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Содержание вредных частиц в воздухе в 20 раз превышает допустимую норму. По прогнозам специалистов, в течение дня ситуация будет ухудшаться. Ожидается, что порывы ветра достигнут 7 баллов. В лучшем случае, буря ослабеет к 29 мая.

Отметим, весенние месяцы – самые тяжелые для населения Китая. Именно в этот период загрязненность воздуха достигает максимального уровня.