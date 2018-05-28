Рекордная партия: 1200 кг наркотиков изъяли в порту Малайзии

Новости Малайзии. Рекордную партию наркотика в истории страны изъяли таможенники в порту Малайзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий вес контрабанды составил 1200 килограммов. Запрещенное вещество перевозили в запечатанных пакетах под видом чая. Груз прибыл из Мьянмы.

Правоохранители предполагают, что распространять наркотик торговцы планировали именно в Малайзии. Полицейские задержали шесть человек, предположительно связанных с преступной бандой.