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Рекордная партия: 1200 кг наркотиков изъяли в порту Малайзии

28 мая 2018 13:15
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Новости Малайзии. Рекордную партию наркотика в истории страны изъяли таможенники в порту Малайзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордная партия: 1200 кг наркотиков изъяли в порту Малайзии-1

Общий вес контрабанды составил 1200 килограммов. Запрещенное вещество перевозили в запечатанных пакетах под видом чая. Груз прибыл из Мьянмы.

Правоохранители предполагают, что распространять наркотик торговцы планировали именно в Малайзии. Полицейские задержали шесть человек, предположительно связанных с преступной бандой.

# Наркотики # Фотофакт

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