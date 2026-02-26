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ЕС столкнулся с серьезным кризисом из-за вето Орбана на кредит Киеву – Politico

26 февраля 2026 08:38
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ЕС столкнулся с серьезным кризисом из-за вето Орбана на кредит Киеву – Politico-0

Издание Politico сообщает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спровоцировал один из самых серьезных кризисов в Европейском союзе, отказавшись поддержать кредит для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной конфликта стала приостановка транзита нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию и Словакию.

Киев связывает это с ущербом от российских атак, но Будапешт ссылается на политические причины. В ответ Венгрия заблокировала пакет антироссийских санкций и предоставление кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, а также приостановила экспорт дизельного топлива.

Словакия в экстренном порядке прекратила подачу электроэнергии Украине.

Фото: pixabay

# Международная политика

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