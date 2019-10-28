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В странах Балтии непогода оставила без электричества тысячи домов

28 октября 2019 08:36
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В странах Балтии масштабный блэкаут. Из-за шторма в Эстонии без электричества остались 60 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах Балтии непогода оставила без электричества тысячи домов-1

Сильный ветер, скорость которого местами превышала 30 м/с, вырывал с корнем деревья. Те в свою очередь падали на линии электропередачи и обрывали провода. Наиболее сложная ситуация сложилась в Вильянди. Город полностью обесточен.

Шторм нарушил и жизнь соседней Латвии. Без электричества там остались более 5 тысяч домов. Над устранением последствий непогоды в странах работают десятки ремонтных бригад.

В странах Балтии непогода оставила без электричества тысячи домов-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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