В странах Балтии непогода оставила без электричества тысячи домов

В странах Балтии масштабный блэкаут. Из-за шторма в Эстонии без электричества остались 60 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер, скорость которого местами превышала 30 м/с, вырывал с корнем деревья. Те в свою очередь падали на линии электропередачи и обрывали провода. Наиболее сложная ситуация сложилась в Вильянди. Город полностью обесточен.

Шторм нарушил и жизнь соседней Латвии. Без электричества там остались более 5 тысяч домов. Над устранением последствий непогоды в странах работают десятки ремонтных бригад.