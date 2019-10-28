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На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный политик Альберто Фернандес

28 октября 2019 08:21
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Новости Аргентины. На выборах президента Аргентины побеждает оппозиционный политик Альберто Фернандес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент подсчитано 98 % бюллетеней.

На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный политик Альберто Фернандес-1

По предварительным результатам, за Фернандеса проголосовало 48 % избирателей, а действующего президента страны Маурисио Макри поддержали чуть больше 40 %. Согласно действующим в стране законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать больше 45 % голосов или же заручиться поддержкой как минимум 40 % избирателей с отрывом от ближайшего соперника более чем в 10 %.

Напомним, за высший государственный пост боролись 6 кандидатов.

На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный политик Альберто Фернандес-4

На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный политик Альберто Фернандес-6

# Международная политика # Фотофакт

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