На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный политик Альберто Фернандес

По предварительным результатам, за Фернандеса проголосовало 48 % избирателей, а действующего президента страны Маурисио Макри поддержали чуть больше 40 %. Согласно действующим в стране законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать больше 45 % голосов или же заручиться поддержкой как минимум 40 % избирателей с отрывом от ближайшего соперника более чем в 10 %.

Напомним, за высший государственный пост боролись 6 кандидатов.