Картину эпохи Возрождения, найденную в квартире француженки, продали за 24 млн евро

Новости Франции. Найденный в квартире пожилой француженки шедевр эпохи Возрождения продали за 24 миллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о произведении под названием «Насмехание над Христом», которое написал итальянский художник Чимабуэ.

О ценности полотна стало известно случайно. Произведение висело в доме 90-летней женщины. Семья пенсионерки считала находку обычной иконой. Но после экспертизы оказалось, что это картина эпохи раннего Возрождения.

Кто именно приобрел это произведение за столь крупную сумму, не сообщается. Однако после торгов картина стала седьмой в мировом рейтинге самых дорогостоящих произведений живописи.