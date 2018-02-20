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В столице Мозамбика огромная гора мусора накрыла несколько домов. Под завалами погибли 17 человек

20 февраля 2018 08:51
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Новости Мозамбика. Чрезвычайное происшествие в Мозамбике. В столице страны огромная гора мусора накрыла несколько домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В столице Мозамбика огромная гора мусора накрыла несколько домов. Под завалами погибли 17 человек-1

В результате строения были полностью или частично разрушены. Под завалами погибли 17 местных жителей. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.  

Под грудами отходов и руинами зданий все еще могут находиться люди. В спецоперации задействованы десятки человек и техника. Не исключено, что количество жертв возрастет.  

# Фотофакт # Несчастный случай

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