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В столице Гондураса граждане устроили погромы: есть пострадавшие

30 апреля 2019 09:10
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Новости Гондураса. Погромы в столице Гондураса: толпы недовольных граждан протестуют против реформы образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Гондураса граждане устроили погромы: есть пострадавшие-1

Демонстранты громят витрины магазинов и кафе, поджигают здания, относящиеся к объектам культурного наследия. Правоохранители пытаются разгонять протестующих водяными пушками и слезоточивым газом, однако пока безуспешно.

В результате столкновений уже пострадали не менее пяти граждан.

В столице Гондураса граждане устроили погромы: есть пострадавшие-4

В столице Гондураса граждане устроили погромы: есть пострадавшие-6

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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