В столице Гондураса граждане устроили погромы: есть пострадавшие

Новости Гондураса. Погромы в столице Гондураса: толпы недовольных граждан протестуют против реформы образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты громят витрины магазинов и кафе, поджигают здания, относящиеся к объектам культурного наследия. Правоохранители пытаются разгонять протестующих водяными пушками и слезоточивым газом, однако пока безуспешно.

В результате столкновений уже пострадали не менее пяти граждан.