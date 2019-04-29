Столицу Индонезии планируют перенести в другой город

Новости Индонезии. У Индонезии может смениться столица. Власти планируют лишить этого статуса Джакарту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. У Индонезии может смениться столица. Власти планируют лишить этого статуса Джакарту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель – перенести ее с острова Ява. Но вот куда – решения пока нет. Вероятнее всего, выберут город в центре страны. Район, в отличие от острова, должен быть защищен от землетрясений, вулканов, цунами и других стихийных бедствий. По словам главы этого государства, нужна детальная подготовка с выбором подходящего места. Говорят, процесс может занять около 10 лет.
Через 16 лет Джакарта может стать самым населенным городом мира. В 2010 году здесь проживали почти 10 миллионов человек, а к 2035-му население увеличится до 38 миллионов.