Столицу Индонезии планируют перенести в другой город

Цель – перенести ее с острова Ява. Но вот куда – решения пока нет. Вероятнее всего, выберут город в центре страны. Район, в отличие от острова, должен быть защищен от землетрясений, вулканов, цунами и других стихийных бедствий. По словам главы этого государства, нужна детальная подготовка с выбором подходящего места. Говорят, процесс может занять около 10 лет.