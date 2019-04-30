В Украине на Ровенской АЭС произошёл пожар

Новости Украины. Пожар произошел на открытой площадке Ровенской атомной электростанции в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 апреля около 21 часа загорелся трансформатор, и пламя стало быстро распространяться по территории АЭС.

К месту ЧП были направлены без малого 40 специалистов и 10 единиц спецтехники. В течение часа пожарным удалось справиться с огнем. В результате инцидента был отключен третий энергоблок станции. Первый и четвертый энергоблоки продолжают работать.

Сейчас радиационный фон в окрестностях АЭС в норме. Сообщений о пострадавших не поступало. Причины возгорания пока не установлены.