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В столице Боливии проходит масштабная акция протеста

11 июня 2026 07:55
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Бунты в столице Боливии. Сотни фермеров из западного региона Кочабамба прорвались в Ла-Пас и вступили в столкновения со спецназом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Боливии проходит масштабная акция протеста-2

Протестующие попытались взять штурмом центральную площадь, где расположены правительственные здания. Силовики применили спецсредства и заблокировали подступы к кварталу. В это же время на улицах Ла-Паса начались стычки между гражданами. Местные жители, уставшие от пустых полок в магазинах и транспортного коллапса, требуют отставки правительства. Эта акция – результат масштабного кризиса, который парализовал Боливию еще в начале мая. Забастовки и блокады дорог организованы профсоюзами и сторонниками экс-президента Эво Моралеса. Сам Моралес накануне возглавил марш в Кочабамбе. Он потребовал отставки действующего президента Родриго Паса и проведения досрочных выборов.

# Новости Боливии

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