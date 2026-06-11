США и Иран обменялись новыми авиаударами

Обостряется ситуация на Ближнем Востоке. Пентагон и Тегеран обменялись новыми ударами. Вооруженные силы США атаковали объекты военной инфраструктуры внутри Ирана. В Вашингтоне эти действия назвали самообороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целями американских сил стали иранские системы связи, средства противовоздушной обороны и разведывательные комплексы. Тегеран незамедлительно перешел к ответным действиям. Иранские Вооруженные силы и Корпус стражей исламской революции атаковали американские военные объекты по всему региону. Под удар попала база в иракском Курдистане, где уничтожен радар США. В Ормузском проливе обстреляны американские корабли и катер. Кроме того, иранские беспилотники атаковали базу 5-го флота ВМС в Бахрейне. Всего КСИР заявляет об успешном поражении 18 военных целей.